Comunidad Valenciana Informativos 8.45 Informativo Alicante -26/05/22 26/05/2022 14:54
LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR ACORDABA ESTE MIÉRCOLES APLAZAR LA APROBACIÓN DE LAS ACTUACIONES SOBRE LOS ACUÍFEROS SUBTERRÁNEOS DEL VINALOPÓ A PETICIÓN DE LA CONSELLERÍA DE AGRICULTURA.
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-- LA CONSELLERÍA DE SANIDAD DETECTA EL PRIMER CASO SOSPECHOSO DE VIRUELA DEL MONO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE. EN ESTOS MOMENTOS HAY UN CASO SOSPECHOSO EN CADA UNA DE LAS PROVINCIAS DE LA COMUNITAT.
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-- UNA MUJER DE 24 AÑOS HA SIDO DETENIDA ACUSADA DE MALOS TRATOS A SU HIJA, DE TAN SÓLO 20 MESES DE EDAD, A LA QUE DAÑABA PARA HACERLA PARECER ENFERMA. SE CREE QUE LA MUJER PODRÍA PADECER UNA ENFERMEDAD MENTAL.