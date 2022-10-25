-- ALCOY PERMANECE DE LUTO TRAS EL MINUTO DE SILENCIO AYER TARDE POR LA MUERTE DE ADORACIÓN, DE 27 AÑOS, ASESINADA POR SU PAREJA EL PASADO DOMINGO. EL ACTO ESTUVO PRESIDIDO POR LA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO, ARACELI POBLADOR, Y EL ALCALDE DE LA LOCALIDAD, TONI FRANCÉS.
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-- EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, JOSÉ MANUEL ALBARES, SUBRAYA EN SU VISITA A ALICANTE LA IMPORTANCIA DE LA PRÓXIMA CUMBRE DEL MEDITERRÁNEO QUE ACOGERÁ LA CAPITAL ALICANTINA EL 9 DE DICIEMBRE.
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-- BENIDORM ALBERGARÁ LA SEDE DE LA PLATAFORMA INTELIGENTE DE DESTINOS, UNA HERRAMIENTA QUE SERÁ CRUCIAL EN EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL.
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