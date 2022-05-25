Comunidad Valenciana Informativos 8.45 informativo Alicante - 25/05/22 25/05/2022 15:01
EL TRIBUNAL SUPREMO HA ANULADO LA SENTENCIA QUE ABSOLVIÓ A MIGUEL LÓPEZ DEL ASESINATO DE MARI CARMEN MARTÍNEZ, LA VIUDA DEL EX PRESIDENTE DE LA CAM, VICENTE SALA. EL ALTO TRIBUNAL HA ORDENADO QUE SE CELEBRE UN NUEVO JUICIO.
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-- LA GENERALITAT VALENCIANA Y EL CANAL DE TELEVISIÓN EURONEWS ACUERDAN LA PRÓXIMA INSTALACIÓN DE UNA SEDE DEL MISMO EN ALICANTE.
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-- EL INTERCITY C.F. PREPARA SU LLEGADA AL FÚTBOL PROFESIONAL TRAS SU ASCENSO DE CATEGORÍA A PRIMERA RFEF, EL CUARTO ASCENSO EN CINCO AÑOS DE EXISTENCIA DEL CLUB.