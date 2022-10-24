Comunidad Valenciana Informativos 8:45 Informativo Alicante - 24/10/22 24/10/2022 15:03
-- EL AYUNTAMIENTO DE ALCOY HA CONVOCADO UN MINUTO DE SILENCIO ESTA TARDE A LAS SIETE EN MEMORIA DE LA MUJER ASESINADA POR SU PAREJA EN LA MADRUGADA DEL DOMINGO. EL CONSISTORIO HA DECRETADO DOS DÍAS DE LUTO.
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-- LA GERENTE Y LA DIRECTORA FINANCIERA DEL HOSPITAL DE TORREVIEJA DIMITEN. ES EL ÚLTIMO EPISODIO DENTRO DE LA CONVULSA SITUACIÓN QUE VIVE EL CENTRO SANITARIO DESDE SU REVERSIÓN A LA SANIDAD PÚBLICA HACE UN AÑO.
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-- ASPE ACOGE DESDE HOY UNA SEMANA DE ACTIVIDADES DEDICADAS A LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA A CARGO DE PERSONAL INVESTIGADOR DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS.
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