HOY MARTES FINALIZA EL PLAZO PARA QUE LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ALICANTE PRESENTEN SUS CONCLUSIONES SOBRE LA COMISIÓN QUE INVESTIGA LAS POSIBLES IRREGULARIDADES EN LAS OPOSICIONES DE LA POLICÍA LOCAL.
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-- ALICANTE YA TIENE PREGONEROS DE LAS HOGUERAS 2022. SERÁN 3 HISTÓRICOS DE ESTAS FIESTAS QUE VOLVERÁN A CELEBRARSE TRAS DOS AÑOS DE AUSENCIA. LOS PREGONEROS SON EL ARTISTA PEDRO ESPADERO, LA BARRAQUER MARÍA JOSÉ SICUTER, Y LA FOGUERER CHIQUI SÁNCHEZ.
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-- AGENTES DE LA GUARDIA CIVIL HAN RESCATADO CON VIDA EN SAN ISIDRO A UN NIÑO RECIÉN NACIDO AL QUE SU MADRE ACABABA DE ABANDONAR EN UN SOLAR MINUTOS ANTES. EL PEQUEÑO TODAVÍA TENÍA EL CORDÓN UMBILICAL.