Comunidad Valenciana Informativos 8:45 Informativo Alicante - 24/04/22 24/06/2022 15:01
-- LAS HOGUERAS DE SAN JUAN 2022 DE ALICANTE LLEGAN A SU FIN LA PRÓXIMA MEDIANOCHE CON EL DISPARO DE LA PALMERA PIROTÉCNICA DESDE EL CASTILLO DE SANTA BÁRBARA QUE DARÁ INICIO A LA NIT DE LA CREMÁ.
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-- HOY CUARTA Y ÚLTIMA JORNADA DE LA HUELGA DE LA EMPRESA DE AUTOBUSES "LA ALCOYANA" QUE CUBRE VARIAS LÍNEAS INTERURBANAS EN EL ENTORNO DE LA CAPITAL ALICANTINA.
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-- LA FUNDACIÓN OCEANOGRAPHIC PRESENTA EN DENIA SU PROYECTO DE PROTECCIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS, UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA TODO AQUEL QUE AVISTE UN EJEMPLAR DE ESTA ESPECIE.
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