Comunidad Valenciana Informativos 8:45 Informativo Alicante - 22/07/22 22/07/2022 15:02
-- EL PRESIDENT XIMO PUIG HA PEDIDO SENSATEZ Y RESPONSABILIDAD ANTE LA CRISIS INTERNA QUE SE VIVE EN EL SENO DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE.
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-- LA PATRONAL HOTELERA DE LA COSTA BLANCA HOSBEC HA INICIADO UNA RONDA DE CONTACTOS CON ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE MAYORES CON EL FIN DE ORGANIZAR UN PROGRAMA ALTERNATIVO AL DEL IMSERSO PARA LA PRÓXIMA CAMPAÑA OTOÑO-VERANO.
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-- EL CONSEJO DE COMERCIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE DECIDE HOY SOBRE EL TRASLADO DE LAS HISTÓRICAS CASETAS DE LA EXPLANADA DE ESPAÑA.
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