-- PRESENTADO EN BENIDORM EL INFORME DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE QUE DESACONSEJA LA IMPLANTACIÓN DE LA TASA TURÍSTICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA. EL SECRETARIO AUTONÓMICO DE TURISMO, FRANCESC COLOMER, SE REAFIRMA CONTRARIO A ELLA.
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-- EL COLEGIO DE MÉDICOS DE ALICANTE Y EL SINDICATO MÉDICO DE LA COMUNITAT LANZAN UNA CAMPAÑA PARA EXPLICAR QUE SI UNA AMBULANCIA DE URGENCIAS ACUDE A UNA EMERGENCIA SIN MÉDICO, NO ES REALMENTE UN SERVICIO DEL SAMU.
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-- ASAJA ALICANTE DENUNCIA QUE LA ESPECULACIÓN Y LAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN ESTÁN ARRUINANDO A LOS AGRICULTORES, MIENTRAS LOS CONSUMIDORES PAGAN FRUTAS Y HORTALIZAS A PRECIO DE ORO.
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