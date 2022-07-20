Comunidad Valenciana Informativos 8:45 Informativo Alicante - 20/07/22 20/07/2022 15:08
-- LA SEDE DEL INVATTUR EN BENIDORM ACOGE ESTA MAÑANA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ELABORADO POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA TASA TURÍSTICA.
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-- EL PORTAVOZ SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, FRANCESC SANGUINO, DIMITE DE SU CARGO TRAS DÍAS DE DISPUTAS INTERNAS EN EL SENO DEL GRUPO MUNICIPAL.
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-- RTVE Y LA GENERALITAT PRESENTAN EN BENIDORM LA PRÓXIMA EDICIÓN DEL BENIDORM FEST QUE TENDRÁ LUGAR EN LA CAPITAL TURÍSTICA DE LA COSTA BLANCA ENTRE EL 31 DE ENERO Y EL 4 DE FEBRERO DEL PRÓXIMO AÑO.
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