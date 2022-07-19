-- LA CONSELLERA DE ASUNTOS SOCIALES, AITANA MAS, ASEGURA QUE CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL PRESUNTO CASO DE ABUSOS SEXUALES A DOS ENFERMAS MENTALES DE UN CENTRO PÚBLICO EN ELDA, Y CONFIRMA QUE EL CELADOR ACUSADO HA SIDO APARTADO DE SUS FUNCIONES.
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-- EL PRESIDENTE DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO, CARLOS MAZÓN, PRESENTA LA NUEVA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE EL ALTET MIGUEL HERNÁNDEZ, COMO PUNTO DE ENTRADA A ESTE DESTINO TURÍSTICO.
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-- ESTE LUNES SE CELEBRABA LA PRIMERA SESIÓN EN EL JUICIO POR PRESUNTO ALZAMIENTO DE BIENES QUE SE SIGUE EN LOS JUZGADOS DE ALICANTE CONTRA DIRECTIVOS DEL HÉRCULES C.F.
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