15:04

-- LA "PLATAFORMA PER UN FINANÇAMENT JUST" HA CONVOCADO UNA CONCENTRACIÓN DE PROTESTA POR LA BAJA INVERSIÓN ESTATAL EN LA PROVINCIA Y EN LA COMUNITAT. SERÁ ESTA MAÑANA A LAS ONCE. SE ESPERA QUE ACUDAN REPRESENTANTES SINDICALES, EMPRESARIALES Y PARTIDOS POLÍTICOS.



------------------------------------------------



-- ALICANTE SE CONVERTIRÁ A LAS SIETE DE LA TARDE EN LA PRIMERA CIUDAD ESPAÑOLA EN ENCENDER LAS LUCES DE NAVIDAD ESTE AÑO. LAS LUCES LED PERMITIRÁN AHORRAR UN 30 POR CIENTO EN EL CONSUMO ELÉCTRICO.



------------------------------------------------



-- EL SORIANO PABLO MACHÍN SERÁ EL PRÓXIMO ENTRENADOR DEL ELCHE C.F.. SU OBJETIVO SERÁ OBTENER LA PERMANENCIA, ALGO QUE ESTE AÑO PARECE MUY COMPLICADO TRAS NO HABER GANADO NI UN PARTIDO EN LAS 14 JORNADAS DISPUTADAS.



------------------------------------------------