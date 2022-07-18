-- VARIAS MUJERES INTERNAS DEL CENTRO ESPECÍFICO PARA ENFERMOS MENTALES DE ELDA DENUNCIAN HABER SIDO VÍCTIMAS DE ABUSOS SEXUALES COMETIDOS POR UNO DE LOS CELADORES DEL CENTRO.
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-- LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DESESTIMA EL INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADO POR EL ACUSADO DEL CRIMEN DE MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ, CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ANULÓ LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA QUE LE ABSOLVIÓ DEL CRIMEN.
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-- LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE ORIHUELA DEJABAN ESTE FIN DE SEMANA UNA POLÉMICA TRAS EL DESFILE DE LA EMBAJADA MORA EN LA QUE UN EMPRESARIO LOCAL PROTAGONIZABA UN EPISODIO QUE HA SIDO CALIFICADO COMO RACISTA Y XENÓFOBO.
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