Comunidad Valenciana Informativos 8.45 h Informativo Alicante - 17/06/22 15:03 El próximo curso escolar arrancará finalmente el 12 de septiembre, en vez del día 8 de ese mes. La decisión de la Conselleria no convence a las familias

En Alicante, se ultiman los preparativos para celebrar los días grandes de las fiestas de Hogueras.Esta tarde se coloca el remate de la Hoguera Oficial

En Elche, el Ayuntamiento ha prohibido encender fogatas en las playas durante la noche de San Juan

