Comunidad Valenciana Informativos   8.45 Informativo Alicante - 16/12/22 16/12/2022 15:02

SE SUCEDEN LAS REACCIONES A LAS PALABRAS DEL PASADO MIÉRCOLES DEL PRESIDENTE DE LA REGIÓN DE MURCIA, FERNANDO LÓPEZ MIRAS, EN LAS QUE PROPONÍA ELIMINAR LAS PARADAS DE ELCHE Y ORIHUELA EN EL AVE MADRID-MURCIA QUE ENTRA EN SERVICIO LA PRÓXIMA SEMANA.


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-- LA MINISTRA DIANA MORANT CONTINÚA HOY VIERNES SU VISITA A DISTINTAS EMPRESAS Y ORGANISMOS DE LA PROVINCIA. HOY VISITARÁ LA SEDE DE LA EMPRESA ILICITANA "PLD SPACE", LOS CREADORES DEL COHETE REUTILIZABLE "MIURA".


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-- EL AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE ACOGE HOY LA SEGUNDA JORNADA DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL "INMUNOLOGÍA Y SALUD" EN EL QUE PARTICIPAN ALREDEDOR DE 150 EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES. EL TEMA DE ESTA EDICIÓN ES LA INMUNOLOGÍA INNATA

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