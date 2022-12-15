LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE APORTARÁ 2 MILLONES DE EUROS PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DEL IMSERSO EN LA PROVINCIA. LAS AYUDAS IRÁN A 37 ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA COSTA BLANCA Y PERMITIRÁN MANTENER MILES DE PUESTOS DE TRABAJO.
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-- ELCHE TENDRÁ UN NUEVBO CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NEURO-DESARROLLO DE ATENCIÓN TEMPRANA PARA NIÑOS DE CERO A SEIS AÑOS QUE SUFREN DIVERSAS PATOLOGÍAS EN SU DESARROLLO. TENDRÁ UNA CAPACIDAD PARA 200 NIÑOS Y SERÁ UNA REALIDAD EN 2024.
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-- RENFE HA REORGANIZADO LA OFERTA DE TRENES ENTRE MURCIA Y ALICANTE, REMODELACIÓN QUE SERÁ UNA REALIDAD A PARTIR DEL 20 DE DICIEMBRE. EL TRAYECTO ENTRE MURCIA Y ALICANTE SE REDUCE HASTA LOS 50 MINUTOS, CON UN TOTAL DE 8 SERVICIOS POR SENTIDO EN DÍAS LABORABLES.