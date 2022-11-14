Comunidad Valenciana Informativos 8:45 Informativo Alicante - 14/11/22 14/11/2022 15:12
-- HOY COMIENZA EN TODA ESPAÑA LA HUELGA DEL SECTOR DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS CONVOCADA POR UNA PLATAFORMA ESTATAL CUYA DELEGADA EN ALICANTE NOS HA EXPLICADO LAS RAZONES DE LA MOVILIZACIÓN.
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-- REPRESENTANTES SINDICALES, EMPRESARIOS, Y OTROS AGENTES SOCIALES PREPARAN YA LA MANIFESTACIÓN QUE TENDRÁ LUGAR EN ALICANTE EL PRÓXIMO VIERNES PARA RECLAMAR UNA FINANCIACIÓN JUSTA PARA LA PROVINCIA.
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-- ALICANTE ELEGÍA ESTE FIN DE SEMANA SUS BELLEAS DEL FOC (INFANTIL Y ADULTA) 2023 EN UN ACTO CELEBRADO EN LA PLAZA DE TOROS DE LA CIUDAD, QUE SUPONÍA LA VUELTA A LA NORMALIDAD TRAS LA PANDEMIA.
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