-- EL GOBIERNO VALENCIANO HA AMENAZADO CON CAMBIAR EL SENTIDO DE SU VOTO EN EL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA, CELEBRADO EL PASADO 29 DE NOVIEMBRE, SI EL GOBIERNO CENTRAL NO RESPETA LO ACORDADO EN LA REUNIÓN RESPECTO AL TRASVASE TAJO-SEGURA.
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-- UGT Y COMISIONES OBRERAS Y LAS PATRONALES DEL CALZADO ACUDEN HOY MARTES AL SERVICIO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE PARA INTENTAR ALCANZAR UN ACUERDO QUE DESBLOQUEE LA NEGOCIACIÓN EN TORNO A LAS SUBIDAS SALARIALES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS. SI NO CUAJA EL ACUERDO, MAÑANA NUEVA JORNADA DE HUELGA.
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-- UN TRABAJO CON PARTICIPACIÓN DE INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE DESCUBRE LA ACTUACIÓN CONJUNTA DE DOS PROTEÍNAS EN EL DESARROLLO DE DIFERENTES PROCESOS TUMORALES