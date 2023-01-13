-- XIMO PUIG Y LA MINISTRA TERESA RIBERA MANTIENEN LA POLÉMICA SOBRE LO QUE SE APROBÓ EN EL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA TRAS LA MANIFESTACIÓN DEL PASADO MIÉRCOLES EN MADRID EN DEFENSA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA.
-----------------------------------------------
-- EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA DA LA RAZÓN A LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE QUE ÉSTA PARTICIPE EN EL FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL IMPULSADO POR EL GOBIERNO AUTONÓMICO.
-----------------------------------------------
-- COMISIONES OBRERAS Y UGT CONVOCAN HUELGA EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE ANTE EL BLOQUEO EN LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO QUE MANTIENE LA PATRONAL PROVINCIAL.
----------------------------------------------