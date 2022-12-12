Comunidad Valenciana Informativos 8.45 h Informativo Alicante - 12/12/22 12/12/2022 14:59
-- LA GENERALITAT INSTARÁ AL GOBIERNO CENTRAL A QUE RESPETE LO ACORDADO EL PASADO 29 DE NOVIEMBRE EN EL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA PARA GARANTIZAR EL TRASVASE TAJO-SEGURA.
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-- LA PATRONAL HOTELERA VALENCIANA HOSBEC SITÚA ENTRE UN 70 Y UN 75 POR CIENTO LA OCUPACIÓN MEDIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNITAT DURANTE EL MACROPUENTE DE LA SEMANA PASADA.
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-- CC.OO. REGISTRARÁ ESTA SEMANA UNA CONVOCATORIA DE HUELGA EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES PARA PRESIONAR A AENA Y QUE ACEPTE NEGOCIAR LA RECUPERACIÓN DE LA PAGA DE PRODUCTIVIDAD