-- MILES DE PERSONAS SE CONCENTRABAN ESTE MIÉRCOLES EN MADRID EN DEFENSA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA. LA CONCENTRACIÓN FUE TODO UN ÉXITO, Y LOS REGANTES ESTUVIERON ACOMPAÑADOS POR SINDICATOS Y POLÍTICOS DE UNO Y OTRO SIGNO. SÓLO FALTÓ EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT, XIMO PUIG.
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-- LA MINISTRA DE DEFENSA, MARGARITA ROBLES, VISITABA ESTE MIÉRCOLES EL CUARTEL DEL MANDO DE OPERACIONES ESPECIALES EN ALICANTE. EN SU DISCURSO HACÍA UNA ESPECIAL REFERENCIA AL APOYO QUE PRESTA NUESTRO PAÍS A UCRANIA. 200 MILITARES UCRANIANOS LLEGAN HOY A ESPAÑA PARA RECIBIR FORMACIÓN.
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-- "ALICANTE PUERTO DE SALIDA" CELEBRA ESTA TARDE CON LA PRESENCIA DE XIMO PUIG EL ACTO INSTITUCIONAL PREVIO A LA SALIDA EL DOMINGO DE LA VUELTA AL MUNDO A VELA CON UNA ESPECIAL PREOCUPACIÓN POR EL ESTADO DE LOS OCÉANOS.