-- MADRID ACOGE ESTA MAÑANA LA CONCENTRACIÓN CONVOCADA POR LAS COMUNIDADES DE REGANTES Y LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS FRENTE AL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA PARA PROTESTAR POR LOS RECORTES EN EL TRASVASE TAJO-SEGURA.
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-- HOY TIENE LUGAR A PARTIR DE LAS ONCE DE LA MAÑANA LA TERCERA REUNIÓN ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LOS FACULTATIVOS Y LA CONSELLERÍA DE SANIDAD PARA INTENTAR ALCANZAR UN ACUERDO QUE EVITE LA HUELGA DE MÉDICOS CONVOCADA EN TODA LA COMUNITAT PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS 17 Y 18.
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-- COMIENZAN EN LA CAPITAL DE LA COSTA BLANCA LOS TRABAJOS DE MONTAJE DEL AUDITORIO Y EL ESCENARIO DONDE TENDRÁN LUGAR ENTRE EL 29 DE ENERO Y EL 4 DE FEBRERO LAS SEMIFINALES Y LA FINAL DEL BENIDORM FEST 2023.