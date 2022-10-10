-- ALICANTE Y OTRAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA, COMO ELCHE, ALCOY, ORIHUELA O EL CAMPELLO, CELEBRABAN ESTE DOMINGO EL 40 ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA EN LA FIESTA AUTONÓMICA DEL 9 DE OCTUBRE.
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-- SE MULTIPLICAN LAS CRÍTICAS A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2023 POR LA ESCASA INVERSIÓN QUE RECOGEN PARA LA PROVINCIA DE ALICANTE EN COMPARACIÓN CON SU PESO POBLACIONAL Y SU APORTACIÓN AL PIB NACIONAL.
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-- EL ELCHE C.F. SE ENFRENTA ESTA NOCHE A PARTIR DE LAS NUEVE AL REAL MALLORCA EN EL PARTIDO QUE CIERRA LA OCTAVA JORNADA DEL CAMPEONATO DE LIGA. LO HARÁ CON EL TÉCNICO DEL FILIAL, ALBERTO GALLEGO, EN EL BANQUILLO TRAS LA DESTITUCIÓN DE FRANCISCO.
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