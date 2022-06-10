-- EL INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DE ALICANTE CREE QUE LA RUPTURA DE RELACIONES ECONÓMICAS DE ARGELIA CON NUESTRO PAÍS NO TENDRÁ UN GRAN IMPACTO DIRECTO SOBRE NUESTRA PROVINCIA.
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-- EL CENTRO DE ACOGIDA DE REFUGIADOS UCRANIANOS EN CIUDAD DE LA LUZ CUENTA YA CON UN PUNTO DE INFORMACIÓN PARA ORIENTAR A LOS REFUGIADOS EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO, ALGO INDISPENSABLE PARA SU INTEGRACIÓN.
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-- LA HUELGA DE LIMPIEZA SANITARIA DE LA PROVINCIA SE POSPONE TRAS EL PRE-ACUERDO ALCANZADO ENTRE TRABAJADORES Y LAS PATRONALES DEL SECTOR, UN PRE-ACUERDO QUE DEBE SER RATIFICADO POR LAS PARTES. EL DÍA 15 ESTÁ PREVISTO EL ACTO DE CONCILIACIÓN.
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