8:45 Informativo Alicante - 10/02/23
-- EL ALCALDE DE ALICANTE, LUIS BARCALA, SUSPENDE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO, PREVISTA PARA HOY VIERNES, ANTE LA NEGATIVA DE LA OPOSICIÓN A NEGOCIAR LOS PRESUPUESTOS. OFRECE SEGUIR DIALOGANDO Y ACEPTAR ENMIENDAS DEL PSOE Y DE COMPROMÍS.
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-- DOS DE LOS TRES EDILES DE CIUDADANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE XIXONA RENUNCIAN A SEGUIR EN EL EQUIPO DE GOBIERNO, LO QUE SUPONE DE HECHO LA RUPTURA DEL ACUERDO DE GOBIERNO MUNICIPAL CON LOS SOCIALISTAS.
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-- ESTA MAÑANA SE CELEBRA EN LA SEDE ILICITANA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL EL JUICIO CONTRA EL HOMBRE QUE SE ATRICHERÓ EN UNA CASA Y DISPARÓ CONTRA LA POLICÍA, CUANDO LOS AGENTES IBAN A DETENERLE, TRAS HABER ASESINADO A SU PAREJA SENTIMENTAL EL DÍA DE NAVIDAD
DE 2021.
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