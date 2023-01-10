-- LAS INSTALACIONES DEL CICU DE ALICANTE CIERRAN DEFINITIVAMENTE SUS PUERTAS MAÑANA MIÉRCOLES. ESTE LUNES LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO SE MANIFESTABAN A LAS PUERTAS DEL HOSPITAL GENERAL DOCTOR BALMIS, JUNTO A REPRESENTANTES DEL PP, EN SEÑAL DE PROTESTA POR EL CIERRE.
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-- EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN, CARLOS MAZÓN, PIDE AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT, XIMO PUIG, QUE ACUDA A LA MANIFESTACIÓN DE MAÑANA MIÉRCOLES EN MADRID EN DEFENSA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA, CONVOCADA POR LOS REGANTES FRENTE AL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA.
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-- EL AYUNTAMIENTO DE VILLENA REMITE UN DOCUMENTO A LA CONSELLERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y AL MINISTERIO ANTE LA SOSPECHA DE QUE 3 SOLICITUDES PARA PLANTAS FOTOVOLTAICAS SE HAYAN FRACCIONADO, Y SEAN EN REALIDAD PARA UNA MACROPLANTA DE UNA MISMA EMPRESA EN SU TÉRMINO MUNICIPAL.
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