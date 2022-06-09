Comunidad Valenciana Informativos 8.45 Informativo Alicante - 09/06/22 09/06/2022 14:59
-- EL ALCALDE POPULAR DE CAMPELLO DESTITUYE A LOS 3 CONCEJALES DE CIUDADANOS DEL EQUIPO DE GOBIERNO TRAS LA RUPTURA DEL PACTO DE GOBIERNO MUNICIPAL PP-CIUDADANOS EN LA LOCALIDAD.
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-- FERROCARRILES DE LA GENERALITAT REDUCIRÁ PRECIOS Y ZONAS DEL TRAM D'ALACANT ANTES DEL VERANO. LA LÍNEA 9 ESTARÁ EN FUNCIONAMIENTO AL COMPLETO ANTES DE FIN DE AÑO.
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-- PROMOTORES INMOBILIARIOS DE ALICANTE BUSCAN CITA PREVIA EN COMISARÍAS DE OTRAS PROVINCIAS PARA TRAMITAR LA COMPRAVENTA DE VIVIENDAS POR EXTRANJEROS DEBIDO AL COLAPSO DE LAS COMISARÍAS DE LA PROVINCIA.