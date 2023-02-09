-- UN GRUPO DE BOMBEROS Y PERROS ESPECIALISTAS EN LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL CONSORCIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE PARTÍAN ESTE MIÉRCOLES A TURQUÍA PARA AYUDAR SOBRE EL TERRENO A LOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL DOMINGO EN ESE PAÍS Y EN SIRIA.
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-- LA CONSELLERÍA DE SANIDAD IMPUGNA EL CONVENIO COLECTIVO DE TORREVIEJA SALUD POR CONSIDERARLO LESIVO PARA SUS INTERESES, UN CONVENIO NEGOCIADO ANTES DE LA REVERSIÓN DEL CENTRO A LA SANIDAD PÚBLICA. LOS SINDICATOS ANUNCIAN POSIBLES MOVILIZACIONES.
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-- EL DELANTERO DEL ELCHE C.F. PERE MILLA, OPERADO CON ÉXITO ESTE MIÉRCOLES DE SU FRACTURA EN LA CLAVÍCULA IZQUIERDA. EL JUGADOR ESTARÁ DE BAJA EN TORNO A LOS DOS MESES.
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