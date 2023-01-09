-- EL CICU, EL SERVICIO PROVINCIAL DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS, CIERRA SUS PUERTAS DE MANERA DEFINITIVA ESTA SEMANA. ESTA MAÑANA HAY CONVOCADA UNA CONCENTRACIÓN DE PROTESTA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS CON PRESENCIA DE POLÍTICOS Y SINDICALISTAS.
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-- GRAN ÉXITO DE PÚBLICO EN EL PRIMER FIN DE SEMANA DE ACTIVIDADES PARALELAS DE LA VUELTA AL MUNDO A VELA EN EL PUERTO DE ALICANTE. HOY SE PRESENTAN VARIOS DE LOS REGATISTAS ESPAÑOLES.
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-- LA FEDERACIÓN DE PEÑAS DEL ELCHE C.F. EMITÍA ESTE DOMINGO UN COMUNICADO EN REDES SOCIALES EN EL QUE MUESTRA SU DECEPCIÓN POR LA SITUACIÓN QUE ATRAVIESA EL EQUIPO Y EXIGE AL PROPIETARIO, CHRISTIAN BRAGARNIK, QUE ADOPTE MEDIDAS.
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