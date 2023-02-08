Comunidad Valenciana Informativos 8:45 Informativo Alicante - 08/02/23 08/02/2023 14:52
-- LA GENERALITAT VALENCIANA INVIERTE 7,5 MILLONES DE EUROS EN LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE "DOCTOR BALMIS". ESTE MARTES LO VISITABA EL PRESIDENT XIMO PUIG.
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-- LA CANDIDATA DEL PSOE A LA ALCALDÍA DE ALICANTE, ANA BARCELÓ, PONE COMO CONDICIÓN PARA NEGOCIAR LOS PRESUPUESTOS DE 2023 CON EL EQUIPO DE GOBIERNO QUE SE DEROGUE LA DENOMINADA POR LA OPOSICIÓN "ORDENANZA DE LA VERGÜENZA".
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-- EL TRIBUNAL SUPREMO DENIEGA LA PRÓRROGA SOLICITADA POR LOS VECINOS DE LA PLAYA DE BABILONIA EN GUARDAMAR DEL SEGURA PARA PODER MANTENER SUS CASAS DE PRIMERA LÍNEA DE PLAYA.
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