Comunidad Valenciana Informativos 8:45 Informativo Alicante - 07/02/23 07/02/2023 15:06
-- HOY MARTES COMIENZA UNA NUEVA RONDA DE NEGOCIACIONES ENTRE EQUIPO DE GOBIERNO Y OPOSICIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE PARA DEBATIR LOS PRESUPUESTOS MUNCIPALES PARA 2023.
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-- EL PP PROVINCIAL ACUSA A LA GENERALITAT VALENCIANA DE PROLONGAR LAS HUELGAS EN LOS AUTOBUSES DE LA COMARCA DE L'ALACANTÍ POR NO MEDIAR PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO.
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-- EL DELANTERO DEL ELCHE C.F. PERE MILLA SERÁ OPERADO MAÑANA MIÉRCOLES EN MURCIA DE LA FRACTURA DE CLAVÍCULA QUE SUFRIÓ EN EL ENCUENTRO ANTE EL VILLARREAL. SERÁ BAJA ENTRE MES Y MEDIO Y DOS MESES.
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