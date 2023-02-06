Comunidad Valenciana Informativos 8:45 Informativo Alicante - 06/02/23 06/02/2023 14:59
-- LA ILICITANA BLANCA PALOMA SE ALZABA ESTE FIN DE SEMANA CON LA VICTORIA EN EL BENIDORM FEST Y REPRESENTARÁ A ESPAÑA EN EUROVISIÓN EL PRÓXIMO MES DE MAYO.
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-- LA GUARDIA CIVIL PRESENTA LA NUEVA UNIDAD QUE PERSEGUIRÁ LOS DELITOS DE ODIO EN LA PROVINCIA. MUCHOS DE ELLOS SE PRODUCEN A TRAVÉS DE INTERNET.
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-- EL ELCHE C.F. CONSIGUE LA PRIMERA VICTORIA EN LIGA DE LA TEMPORADA ANTE EL VILLARREAL. GANÓ EN EL MARTÍNEZ VALERO EN PARTIDO DE LA VIGÉSIMA JORNADA POR 3 GOLES A UNO CON UN HAT-TRICK DE PERE MILLA.
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