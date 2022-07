30:07

Más de 200 hectáreas quemadas en Calles

El Mediterráneo registra temperaturas cercanas a los 30 grados, un mar que no produce brisas y por tanto no refresca las tardes y las noches de nuestro litoral. Los expertos concluyen que esta temperatura del mar es un hecho inaudito y ya no hay manera de evitarlo, sólo podríamos ocnseguir que no fuese a más.