26:49

El President de la Generalitat, Carlos Mazón, confirma que mañana miercoles o a mas tardar el jueves dará a conocer la composición y estructura del nuevo Consell. Lo que sí ha anunciado ya es que habrá un recorte en gasto político no útil para dedicar esos recursos a gasto social. A la espera de conocer el nuevo Consell la oposición dice que no espera nada del mismo, mientras que Vox espera que no haya injerencias en las consellerias que les corresponden a ellos. Polémica en Torrent tras la decisión de su ayuntamiento gobernado por PP y Vox de quitar a su auditorio el nombre de Vicent Torrent, fundador del grupo Al Tall.