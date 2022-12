49:45

Vuelve la guerra del agua. El gobierno valenciano amenaza con cambiar el sentido de su voto en el consejo nacional del agua si no se cumple el acuerdo. La ministra de transición ecológica, Teresa Ribera, dice que no hay cambio de criterios en el gobierno central sobre el futuro del trasvase Tajo-Segura y dice que no existe tal guerra del agua. Justo en el día en que se debate la modificación del delito de malversación, la agencia antifraude valenciana presenta una encuesta de percepción de la corrupción y dice que el número de denuncias ha aumentado.