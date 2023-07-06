Comunidad Valenciana Informativos 08:55 Informativo Alicante - 06/07/23 06/07/2023 05:05
-- LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON EL SECTOR TURÍSTICO, DESDE HOTELEROS A COMERCIANTES, PIDEN UNA REUNIÓN AL ALCALDE DE ALICANTE, LUIS BARCALA, PARA ABORDAR LOS PERJUICIOS QUE LES ESTÁN CAUSANDO LAS NUMEROSAS OBRAS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO EN LA CIUDAD.
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-- XIMO PUIG PIDE EN ORIHUELA QUE EL FUTURO GOBIERNO AUTONÓMICO CONTINÚE CON LAS INVERSIONES Y ACTUACIONES EN LA VEGA BAJA EN LA REUNIÓN DE SEGUIMUIENTO DEL PLAN VEGA RENHACE, LA ÚLTIMA A LA QUE ACUDE COMO PRESIDENT.
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