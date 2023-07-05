Comunidad Valenciana Informativos 08:55 Informativo Alicante - 05/07/23 05/07/2023 05:05
-- CONTINÚA LA HUELGA INDEFINIDA DE SOCORRISTAS EN LAS PLAYAS DE EL CAMPELLO POR EL CONFLICTO ENTRE TRABAJADORES Y LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO. EL AYUNTAMIENTO COLOCÓ EL PASADO FIN DE SEMANA BANDERA ROJA EN TODAS ELLAS, PROHIBIENDO EL BAÑO.
--------------------------------------------
-- EL PARO BAJÓ EN LA PROVINCIA DE ALICANTE EN 2.846 PERSONAS EL PASADO MES DE JUNIO. LOS SINDICATOS DE LA PROVINCIA HAN MOSTRADO SU SATISFACCIÓN POR ESTE DATO POSITIVO.
--------------------------------------------