Comunidad Valenciana Informativos 08:55 Informativo Alicante - 04/07/23 04/07/2023 05:07
-- LA UMH PRESENTARÁ ESTA SEMANA UN CONTENCIOSO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNITAT CONTRA LA IMPLANTACIÓN DEL GRADO DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. DESDE ÉSTA ÚLTIMA SE TRASLADA UN MENSAJE DE TRANQUILIDAD A LOS ALUMNOS PRE-INSCRITOS.
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-- SEGÚN LA PATRONAL HOTELERA HOSBEC EL MERCADO BRITÁNICO SUPERA YA AL TURISMO NACIONAL EN LOCALIDADES COMO BENIDORM. EL SECTOR ESPERA EN TORNO A UN 90 POR CIENTO DE OCUPACIÓN MEDIA DURANTE ESTE MES DE JULIO.
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