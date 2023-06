18:24

Reportaxe sobre Álvaro Cunqueiro, sen dúbida un dos grandes autores das nosas letras e creador dun universo fantástico propio.

A súa casa museo, ubicada na praza da catedral de Mondoñedo, recibiu recentemente o Premio Fundación Casas Históricas e Singulares de España.

Alí viviu e escribiu Cunqueiro parte da súa obra, e dende marzo de 2019, xa rehabilitada como museo, recibe a visita de todos aqueles lectores e turistas que buscan a maxia e a memoria do autor de "Merlín e familia".

Hoxe imos mergullarnos no universo de Álvaro Cunqueiro da man da nosa compañeira Cruz Mato, e recuperamos a voz do escritor grazas ó arquivo de RTVE en Galicia.