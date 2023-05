11:32

- . Protesta dos traballadores e traballadoras do centro loxísitico de correos en Lavacolla. De 60 empregados, 1 de cada 3, ten unha xornada de cinco horas.

- . Os veciños do Ensanche apoian a petición do BNG pra que a parcela do antigo colexio Peleteiro pase a ter titularidade municipal.

- . Mentres o sector téxtil decae na comunidade co peche de pequenas tendas de roupa, na Coruña a Federación Unión comercial certifica unha tendencia á alza.