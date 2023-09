14:54

A primeiras horas da tarde aterra no aeropuerto de Peinador o avión no que viaxa ó rei Xoan Carlos no que vai ser a súa cuarta estadía en Galicia para participar nunha regata en Sanxenxo. O rei aloxarase como é habitual na casa do seu amigo Pedro Campos. Coincidirá esta semana co seu fillo o rei Filipe sesto, que vai inaugurar o foro da Toxa.