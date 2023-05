01:40:30

Aprobada polo Consello da Xunta a lei de igualdade. O seu obxectivo é impulsar o benestar laboral das mulleres e evitar calquera tipo de discriminación.

O diario La Región poderá seguir a difundir grabacións de conversas do alcalde de Ourense con terceiras persoas. A maxistrada considera que non está probado que as conversas foran grabadas de forma ilícita.

E os bateeiros retoman as súas concentracións. Esta mañá concentraranse en Santiago pra instar á Xunta a que elimine a normativa que mantén vedadas á cría de mexillón zonas consideradas santuarios de percebe.