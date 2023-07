14:56

Coa conta atrás comezada pra constitución das Cortes da décimo quinta lexislatura, no PP de Galicia fan lectura autonómica das xerais do pasado día 23. A súa secretaria xeral pasou por estes micrófonos onde defendeu a vitoria dos populares na comunidade autónoma, ó que deixa claro que os galegos, mantén Paula Prado, seguen a dar o seu apoio ó actual goberno da Xunta. Isto afasta a sombra do adianto electoral na nosa comunidade.

Unións Agrarias pide rigor nos contratos de compra de uva para que se coñeza previamente o prezo e así non prexudicar ós viticultores

Comeza a veda de captura de choco na ría de Arousa desde hoxe ata o 31 de outubro

O concello de Santiago presenta un decálogo de boas prácticas para evitar comportamentos incívicos dos turistas