15:01

Investígase a orixe da concentración de gas que provocou a explosión nun edificio de Ordes mentres un dos feridos segue ingresado en estado grave.

Catro mozos madrileños feridos, un deles moi grave, tras precipitarse dun balcón en Sanxenxo.

Atopado o cadáver dun madeireiro de Ourol no interior do seu vehículo, que ardía no concello coruñés de Mañón.

Denuncia do concello de Monterrei ante a Garda Civil polos constantes actos de vandalismo contra a fortaleza.