Máis dun mes de folga dos bombeiros comarcais de Galicia e a situación segue a provocar peches en moitas zonas pola falta de persoal para cubrir as quendas mínimas. Como consecuencia: calquera emerxencia ten un tempo de resposta máis amplo, ademais das molestias dos traballadores ós que cambian constantemente de área de traballo. As provincias da Coruña e Ourense teñen estes días unha situación máis crítica.

A prealerta por seca no río Anllóns e no encoro coruñés de Cecebre obriga a tomar as primeiras restricións

A confraría de Cangas pide a mediación do concello con Naturgy ante os cortes de luz que arrastran dende hai meses

O rei emérito chega hoxe a Sanxenxo para participar nunha regata da Copa de España durante a fin de semana

O Celta busca novo director xeral tralo 'non' de Fran Canal, que queda no Osasuna