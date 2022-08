15:03

Os concellos da conca do Tambre, en situación de prealerta, non intensificarán de momento as restricións no consumo de Auga. Mentres, os municipios que se abastecen do río Lérez seguen pendentes de como avanza a situación.

Os concellos declarados como zona catastrófica na provincia de Ourense coinciden en que as axudas do goberno central para facer fronte ás conseucencias dos lumes non son suficientes

Traballadoras e usuarios do Servizo de axuda no Fogar de Redondela denuncian a mala xestión da concecionaria deixando sen atención ós maiores en repetidas ocasións