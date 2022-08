15:07

O Sergas defende a actuación no caso da muller que faleceu no PAC de Blatar, en Sanxenxo, logo de negárselle unha ambulancia. Dí que na chamada de alerta non se detectaron "criterios de gravidade". O caso está a ser investigado por un Xulgado de CAmbados.

Unidas Podemos e o BNG opóñense a deslocalización do servizo de atención ó cliente da empresa Teleperformance da Coruña a Colombia. Denuncian que supón a perda de máis de 100 postos de traballo.

O concello de Ourense non optará as bonificacións do 30% para o bus urbano, disposto polo Goberno. Gonzalo Pérez Jácome, alcalde da cidade, apunta a que xa contan cunhas tarifas das máis económicas de España

Vigo é tras Sanxenxo, a cidade galega con máis pisos turísticos. 775 vivendas, supera así as 681 de Santiago. Inmobiliarias, grupos políticos e hostaleiros reclaman unha normativa.