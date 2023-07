11:34

En Betanzos, a rexidora da localidade acusa o Partido Poular de embarrar a tradición do globo de san roque con acusacións politicas que di a alcadesa nada teñen que ver co lanzamento do aerostato. Maria Barral tamén aclarou que o motivo de que este ano non saia o globo non se debe a problemas económicos se non a unha falta de organización por parte da patronal