Xa non hai incendios activos en Galicia. As chuvias semellan ter axudado a dar un respiro a situación dos lumes na comunidade segundo as últimas estimacións de Medio Rural

Stellantis, volve a fabricar vehículos dende esta mesma mañá. Os preto de 6 mil traballadores volven incorporarse a fábrica Viguesa tras tres semanas sen actividade

Hoxe celébrase o Día da Galiza Mártir. Unha data na que se homenaxea ó político galeguista Alexandre Bóveda, asesinado o 17 de agosto de 1936 na Caeira, en Poio.