A falta facultativos nos hospitais volve ser noticia. Na provincia da Coruña, na Ribeira , os pacientes queixánse da falta de pediatras. En Corrubedo faltan médicos de familia e en Ourense, no hospital de Valdeorras, As carencias de especialistas no servizo de hematoloxía comprometeN a atención sanitaria aos doentes.

Na política repasaremos cómo foi o quinto día de campaña e escoitaremos as primeiras reaccións en Galicia do cara a cara entre Sánchez e Feijoo