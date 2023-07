11:34

Primeiro día da campaña electoral pras eleccións do día 23. Os partidos realizaron a pasada media noite a tradicional pegada de carteis. O PP e PSOE escolleron Ferrol e Vigo, únicas cidades onde gobernan con maioría absoluta, e o BNG, Santiago, cidade que goberna desde hai un mes. Yolanda Díaz foi a primeira candidata a presidencia do goberno en visitar galicia en campaña.

Pero este venres, sobre todo, destacamos unha tráxica noticia: a morte nun neno no Porriño tras pasar varias horas abandonado nun coche